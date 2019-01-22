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Bellerin'den Arsenal'e kötü haber

Premier Lig'de Chelsea ile oynadıkları maçta sol dizinden sakatlanan İspanyol futbolcu Hector Bellerin sezonu kapadı

Kaynak: AA
Bellerin'den Arsenal'e kötü haber
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22 Ocak 2019 14:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Hector Bellerin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, sol dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcunun operasyon geçireceği ve iyileşme sürecinin 6 ila 9 ay sürebileceği kaydedildi.

Bellerin, ligde cumartesi günü Chelsea'yi 2-0 mağlup ettikleri maçın 70. dakikasında ön çapraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Açıklamada, Henrikh Mkhitaryan'ın bu hafta antrenmanlara başlamasının beklendiği belirtilirken, Rob Holding ve Danny Welbeck'in rehabilitasyon sürecinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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