Belgrad derbisi Kızılyıldız'ın

Belgrad derbisinde karşı karşıya gelen Kızılyıldız ile Partizan'ı karşı karşıya getiren maçı Kızılyıldız 1-0 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Belgrad derbisi Kızılyıldız'ın
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07 Nisan 2021 23:15
Sırbistan'ın köklü kulüpleri Kızılyıldız ile Partizan'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi ev sahibi takım Kızılyıldız'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 30. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kızılyıldız'ın golünü 58'inci dakikada Mirko Ivanic attı.

Bu sonuçla Kızılyıldız puanını 86'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Partizan ise 74 puanla ikinci sırada yer aldı.



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