Bein Sports 1 Canlı İzle: Eyüpspor Fenerbahçe bedava izle

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.: Berke, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek. Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı.Eyüpspor'da sakatlığı geçen Berke Özer, maç kadrosuna dahil edildi. Fenerbahçe karşısında kaleyi Berke'nin koruması bekleniyor.Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek. Samet Akaydin'i tepkilerden korumak için kadroya almayı düşünmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Çağlar Söyüncü ikilisine şans verecek. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de maçın kadrosunda yer alacak.Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak. Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor. Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek. RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.Fenerbahçe'nin 19 milyon euroluk transferi Youssef En-Nesyri, sonunda kendini buldu. Eleştirilen ama buna rağmen Jose Mourinho'nun 'Satılmasın' dediği Faslı santrfor, hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Başakşehir sınavında dublesiyle maçı kazandıran 27 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 23 maçta tabelaya 10 gollük katkı yaptı. 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkisini ortaya koyan yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa'nın 10 Ligi ve Avrupa kupalarında attığı 6 kafa golüyle Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek ile beraber zirveyi domine ediyor. Ligde kafayla 4 kez fileleri bulurken uluslararası arenada da 2 gol kaydetti. Listenin üçüncü sırasında ise Mönchengladbach'tan Tim Kleindienst (5) yer aldı. Youssef En-Nesyri, kariyerinde rakip fileleri 101 kez sarstı. Bunların 32 tanesini yani 3'te 1'ini kafa vuruşlarıyla ağlara yolladı.Başakşehir galibiyetiyle üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başaran Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda herkes bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Dominik Livakovic, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao gibi isimlerin yokluğunda kadroda zorunlu olarak rotasyona gidecek. Kaleye İrfan Can Eğribayat geçecek. Sakatlığını yüzde yüz olarak atlatamayan tecrübeli eldivenin iğneyle de olsa oynamak istediği ve büyük fedakarlık yapacağı öğrenildi. Becao'nun yokluğunu ise Çağlar Söyüncü kapatacak. Milli stoperin partneri cezası sona eren Alexander Djiku olacak. Mourinho'nun verdiği şansı iyi değerlendiren ve son maçlarda sol kanatta görev yapan Oğuz Aydın'ın yerine de ligin ilk haftalarında olduğu gibi Maximin geçecek. Öte yandan Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı son toplantıda da 'galibiyet' vurgusu yaptığı öğrenildi. Eyüpspor'un sahasında oynadığı 7 maçın 5'ini kazandığını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, "Eyüpspor Süper Lig'e bu sezon yükseldi, fakat ortaya koyduğu performansla kolay bir rakip olmadığını fazlasıyla gösterdi. Oyun olarak eksiklerimiz var. Fakat bu eksiklere rağmen kazanarak devam etmemiz çok önemli" dediği öğrenildi.Fenerbahçe'de Eyüp maçında gözler yine takımın iki golcüsü Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'de olacak. Sarı-Lacivertliler'e bu sezon aynı anda attıkları gollerle 13 puan kazandıran ikili, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu maçta da en büyük kozu olacak. Neysri, son Başakşehir maçında sonradan oyuna girmesine rağmen 2 kez ağları havalandırmıştı. Dzeko da bu maçta takımının ilk golünü atmıştı. Jose Mourinho'nun bugün En-Nesyri ile maça başlaması, Dzeko'yu da oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcı, sürpriz yaparak çift santrforla da maça başlayabilir. Kaptan Edin Dzeko, şu ana kadar attığı 9 golle, Fenerbahçe'nin en skorer ismi ve krallık yarışında da Krzysztof Piatek ile Simon Banza'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. En-Nesyri de ligde 5 kez ağları sarstı.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Emre Kargın'ın düdük çalacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.