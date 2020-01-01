Bazı veteranlar, Warriors'ı gözüne kestirmiş durumda

Bazı veteran oyuncuların gelecek sezon Golden State Warriors'a katılabileceği söylentileri ortaya çıktı.



NBA'in resmi olarak sezona devam etme politikasına göre, Warriors bu sezon geri dönmeyecek. Ekibin, NBA'de 15-50 ile en kötü dereceyi ellerinde tutmasının sebeplerinden bir kısmı, yaz döneminde birkaç önemli oyuncuyu kaybetmelerinden ötürü kaynaklanıyor olsa da, talihsizlikleri büyük ölçüde Steph, Klay ve Draymond Green'in kötü sağlıklarıyla ilişkilendirilebilir.



2020-21 sezonunun gelişi üzerine, Warriors tam güçle çalışmaya hazır olacak - bu da bir kez daha Batı'da korkulacak bir takım olacakları anlamına geliyor.



Ayrıca, Shams Charania'ya göre, bu sonbahar döneminde bazı takviyeler getirebilecek durumda da olabilirler:



"Warriors belki de draft hakkını bir paketle takas etmeye çok derin bir şekilde bakabilir. Zaten veteran bir takıma bakıyorsunuz ve şimdiden Warriors'a göz atan bazı veteran serbest oyuncular var. Kendilerini toparlayıp tekrar tepeye çıkmaları için onlara bakıyorlar."



Son beş yılda Warriors, kolay bir yüzük arayan yaşlı veteran yıldızlar için bir sığınaktı. David West, Matt Barnes, Zaza Pachulia ve JaVale McGee, bu kategoriye giren birkaç eski Warrior.



