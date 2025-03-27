Bayramda İddaa Bayileri Açık mı? 2025

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda iddaa bayileri resmi olarak kapalıdır. Bu bayramlar, resmi tatiller olarak kabul edilir ve tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

Bazı iddaa bayileri, resmi tatillerde kendi inisiyatifleriyle açabilir. Bu durum, bayinin bulunduğu yere ve işletmecisinin tercihine bağlıdır.

Bayramda iddaa oynamak istiyorsanız, açık olan bayileri önceden aramanız tavsiye edilir. İddaa'nın resmi web sitesinden veya mobil uygulamadan da açık olan bayileri bulabilirsiniz.