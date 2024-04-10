Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 17:02 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 17:02

Bayramda İddaa Bayileri Açık mı? 2024

Bayramda iddaa bayileri resmi olarak kapalı. Bazı bayiler kendi inisiyatifleriyle açabilir. Bayilerin açık olup olmadığını teyit etmek için önceden aramanız tavsiye edilir.

Bayramda İddaa Bayileri Açık mı? 2024
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Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda iddaa bayileri resmi olarak kapalıdır. Bu bayramlar, resmi tatiller olarak kabul edilir ve tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır.

Bazı Bayiler Açık Olabilir

Bazı iddaa bayileri, resmi tatillerde kendi inisiyatifleriyle açabilir. Bu durum, bayinin bulunduğu yere ve işletmecisinin tercihine bağlıdır.

Açık Bayileri Bulmak

Bayramda iddaa oynamak istiyorsanız, açık olan bayileri önceden aramanız tavsiye edilir. İddaa'nın resmi web sitesinden veya mobil uygulamadan da açık olan bayileri bulabilirsiniz.
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