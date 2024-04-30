Haber Tarihi: 30 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 18:34

Bayern Münih - Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz

Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı izle şifresiz TV8,5 izle | Bayern Münih - Real Madrid maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında turnuvanın tarihteki en başarılı takımı Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak TV8,5'dan canlı izlenebilecek olan Bayern Münih - Real Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bayern Münih - Real Madrid maçı canlı izleme detayları

Bayern Münih - Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sahasında turnuvanın tarihteki en başarılı takımı Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 14 kupayla tarihin en başarılı takımı olan Real Madrid, Bayern Münih'i deplasmanda yenerek saha avantajını eline geçirmek istiyor. Nefes kesecek mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Bayern Münih-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE



BAYERN MÜNİH-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında 30 Nisan Salı günü (bu akşam) Real Madrid ile Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da başlayacak olan kritik mücadele, TV8,5'tan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Kim Min-Jae, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Müller, Choupo-Moting, Guerreiro, Kane.

Real Madrid:Lunin, Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo (Brahim Diaz), Vinicius Junior

TURNUVANIN EN BAŞARILI TAKIMI REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşamasının ilk ayağı, bu akşam başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, bu akşam 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler, Real Madrid kariyerinde geçtiğimiz hafta ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşadı. Real Sociedad karşısında 29. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçiren milli futbolcu tarihe geçti.

Futbolseverler Arda Güler'in Bayern Münih ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında sahada olup olmayacağını merak ediyor.

Arda Güler'in Bayern Münih maçında yedeklerde yer alması bekleniyor.
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