THY EuroLeague'in ikinci haftasında Bayern Münih ile Panathinaikos OPAP karşı karşıya geldi. Audi Dome'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern, 80-79'luk skorla kazandı.Panathinaikos, maça daha iyi başlayan taraf oldu ve 7-0 ile başladı. Fakat, Maodo Lo ve Derrick Williams'ın iyi oyunlarıyla Bayern, çeyreği 20-20 eşitlik ile bitirmeyi başardı. Bayern, ikinci çeyrek başında Koponen ile hızlıca 5 sayı buldu. Ardından PAO'nun 12-2'lik serisi geldi. Devre sonunda Barthel ile geri gelen Bayern, farkı 1'e indirerek 40-41 ile soyunma odasına gitti.İkinci yarıda daha mücadeleci oynayan Bayern, Nick Calathes'in parlayan oyununa rağmen skoru dengede tutmayı başardı. Son çeyrekte Dedovic ve Lucic'ten skorlar bulan Bayern, maçı kazanmayı başardı.Bayern Münih'te Nihad Dedovic, 19 sayıyla en skorer isim oldu. Danilo Barthel 12, Devin Booker ve Vladimir Lucic 11'er, Petteri Koponen ise 10 sayıyla çift haneli skor üreten diğer isimler oldular.Panathinaikos'ta Keith Langrod'un 18 sayılık oyunu galibiyet için yeterli olmadı.Bayern Münih, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini aldı. Panathinaikos, önümüzdeki maçta Gran Canaria'yı ağırlayacak. Bayern Münih ise Barcelona Lassa deplasmanına gidecek.