Bayern Münih 7 dakikada fişi çekti: 5-1!

Bayern Münih, 30-37 arasında attığı 4 golle Leverkusen'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih 7 dakikada fişi çekti: 5-1!
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17 Ekim 2021 18:19
Almanya 1. Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 5-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 4. dakikada Robert Lewandowski ile perdeyi açtı.

30'dan sonra 7 dakikalık bir Bayern Münih fırtınası yaşandı. 30'da Lewandowski, 34'te Thomas Müller, 35 ve 37'de Serge Gnabry ile skor bir anda 5-0 oldu.

Bayer Leverkusen'in tek golü 55. dakikada Patrick Schick'ten geldi.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Bayer Leverkusen ise 16 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Hoffenheim'ı ağırlayacak. Bayer Leverkusen ise Köln'e konuk olacak.


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