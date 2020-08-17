Batuhan Karadeniz'in yeni takımı

Hekimoğlu Trabzon'dan transferde flaş hamle geldi. TFF 2. Lig'de mücadele edecek Hekimoğlu Trabzon, Tuzlaspor ile şampiyonluk yaşayan Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Batuhan Karadeniz'in yeni takımı
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17 Ağustos 2020 11:10
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz, Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a transfer oldu.

61 saat'in haberine göre; Batuhan Karadeniz'in bugün Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bu sezon TFF 1.Lig'e çıkmayı hedefleyen Hekimoğlu Trabzon daha önce kadrosuna Mehmet Sak ve Sezer Özmen gibi tecrübeli futbolcuları katmıştı.

Kariyerinde toplamda 280 maça çıkan Batuhan Karadeniz 96 gol atıp 24 asist yapmayı başardı. 

 

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