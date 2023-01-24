Batshuayi gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Ümraniyespor maçındaki golüyle bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi gollerine devam ediyor
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24 Ocak 2023 01:41
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, Ümraniyespor maçında gollerini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu, 73. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, bu golle ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.

Batshuayi, ligdeki 9 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 14. golüne ulaştı.

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