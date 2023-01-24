Batshuayi gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Michy Batshuayi, Ümraniyespor maçında gollerini sürdürdü.
Tecrübeli futbolcu, 73. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, bu golle ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.
Batshuayi, ligdeki 9 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 14. golüne ulaştı.
Tecrübeli futbolcu, 73. dakikada takımını öne geçiren gole imza atarken, bu golle ligdeki gol sayısını da 9'a yükseltti.
Batshuayi, ligdeki 9 golün yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da da 3 gole imza attı ve toplamda sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda bu sezon 14. golüne ulaştı.
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