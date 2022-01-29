Başkan transferi resmen duyurdu: "Fenerbahçe'yle anlaştık"

Fransız kulübü Stade de Reims'in Başkanı Jean-Pierre Caillot, sol bekleri Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Başkan transferi resmen duyurdu: 'Fenerbahçe'yle anlaştık'
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29 Ocak 2022 10:00
Stade de Reims'in Başkanı Jean-Pierre Caillot, sol bekleri Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını söyledi.

Fransa basınından Lunion'da yer alan habere göre Stade de Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirterek, "Sözleşmesini uzatmak istediğimiz futbolcumuz Ghislain Konan için teklifler aldık. Ancak belli ki menajeri başka bir takımda oynamasını istiyor. Fenerbahçe'nin transfer teklifi bize uyuyordu ancak futbolcuyla da anlaşmaları gerekiyor." dedi.

2018 senesinde Victoria Guimaraes'ten 4 milyon euro bonservis bedeli ile Fransız ekibine katılan Ghislain Konan için, Fenerbahçe'nin kasasından 1.5 milyon euro civarında bir miktar çıkması bekleniyor.

İMZALAR ÇOK YAKINDA

Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'a elenmesiyle Konan'ın kısa süre içerisinde takımından ayrılıp Sarı-Lacivertli kulübe imza atması bekleniyor. 

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