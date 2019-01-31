  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 15 isim...
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Başakşehir kadrosunu Mete Kaan Demir ile güçlendirdi!

Medipol Başakşehir Kulübü, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i 3.5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA
Başakşehir kadrosunu Mete Kaan Demir ile güçlendirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 19:54
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir Kulübü, Hannover 96 forması giyen Mete Kaan Demir'i 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekip, 20 yaşındaki genç futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Eskişehirspor forması giyeceğini duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mete Kaan Demir ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Hannover 96'dan kulübümüze transfer olan 20 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Mete Kaan Demir için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza önümüzdeki sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişehirspor'da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için