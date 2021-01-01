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Barkley'den üçlük tepkisi: "Saçma sapan basketbol.."

NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors ve Dallas Mavericks'in dün geceki karşılaşmada denediği üçlük miktarıyla ilgili eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors ve Dallas Mavericks'in dün geceki karşılaşmada denediği üçlük miktarıyla ilgili eleştiride bulundu.

147-116'lık skorla Warriors'ın galip geldiği dün geceki maçta Mavericks ekibi 50 üçlük denemesi yaparken, Warriors ise şansını 43 kez denemişti.

Bu hararetli üçlük kapışmasını izleyen eski NBA süperstarı Barkley, maçın devre arasında yayınlanan TNT'nin Inside the NBA programında, şu ifadeleri kullandı:

"Yine yaşlı adamlığımı göstereceğim, bahçemden defolun. Sizler oturup bu saçma sapan basketbolu izleyebilirsiniz. Tüm gece üçlük atalım, girerse kazanalım, girmezse kaybedelim. İnanılır gibi değil, aptallar sizi."



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