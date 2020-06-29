Barcelona ve Juventus arasındaki takas tamamlandı

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transfer olduğunu söylemişti.

"Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak."

Avrupa'da liglerin sona yaklaşmasıyla birlikte transferler de açıklanmaya başlandı ve ilginç bir takas gerçekleşti. Barcelona'dan Arthur Juventus'a giderken, Pjanic Katalan kulübüne imza attı.İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusutransfer olduğunu açıkladı.Juventus'un, 23 yaşındaki oyuncuyukarşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. Öte yandan Barcelona, Arthur'un bu sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.Arthur Melo bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanic'in 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer edildiğini açıkladı. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, dört yıllık sözleşmeye imza atacak.Pjanic'in serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.