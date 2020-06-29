Barcelona ve Juventus arasındaki takas tamamlandı

Avrupa'da liglerin sona yaklaşmasıyla birlikte transferler de açıklanmaya başlandı ve ilginç bir takas gerçekleşti. Barcelona'dan Arthur Juventus'a giderken, Pjanic Katalan kulübüne imza attı.
ARTHUR 82 MİLYON EUROYA GİTTİ
İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.
Juventus'un, 23 yaşındaki oyuncuyu 72 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. Öte yandan Barcelona, Arthur'un bu sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.
Arthur Melo bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
MIRALEM PJANIC DE AÇIKLANDI!
Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanic'in 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer edildiğini açıkladı. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, dört yıllık sözleşmeye imza atacak.
Pjanic'in serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.
SARRI BASIN TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU!
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transfer olduğunu söylemişti.
Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak." ifadelerini kullandı.
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ARTHUR 82 MİLYON EUROYA GİTTİ
İspanya La Liga devi Barcelona, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un Juventus'a transfer olduğunu açıkladı.
Juventus'un, 23 yaşındaki oyuncuyu 72 milyon euro bonservis + 10 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi. Öte yandan Barcelona, Arthur'un bu sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.
Arthur Melo bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 4 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.
MIRALEM PJANIC DE AÇIKLANDI!
Barcelona, Juventus'tan Miralem Pjanic'in 60 milyon euro bonservis + 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer edildiğini açıkladı. 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha, dört yıllık sözleşmeye imza atacak.
Pjanic'in serbest kalma bedelinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.
SARRI BASIN TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU!
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in Barcelona'ya transfer olduğunu söylemişti.
Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Pjanic mutlu çünkü kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus, hem de Barcelona'da oynamış olacak." ifadelerini kullandı.
İŞTE BİTEN TÜM TRANSFERLER, TIKLAYIN