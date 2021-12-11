Barcelona'nın hedefi Agustin Alvarez Martinez

Mali olarak problem yaşayan Barcelona, transferde genç futbolculara yöneldi.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanya La Liga devinin, Uruguay Ligi takımlarından Penarol'ün santrfor oyuncusu Agustin Alvarez Martinez'i gözüne kestirdiği belirtildi.



Haberde Penarol'ün Barcelona'dan bonservis bedeli olarak 12 milyon euro talep edeceği yazıldı.



Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 23 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





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