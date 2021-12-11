Barcelona'nın hedefi Agustin Alvarez Martinez

İspanya devi Barcelona, transferde genç bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Barcelona'nın hedefi Agustin Alvarez Martinez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 18:25
Mali olarak problem yaşayan Barcelona, transferde genç futbolculara yöneldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; İspanya La Liga devinin, Uruguay Ligi takımlarından Penarol'ün santrfor oyuncusu Agustin Alvarez Martinez'i gözüne kestirdiği belirtildi.

Haberde Penarol'ün Barcelona'dan bonservis bedeli olarak 12 milyon euro talep edeceği yazıldı.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 23 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.