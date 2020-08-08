Barça Todibo'nun değerini belirledi

Barcelona, 20 yaşındaki stoper Jean-Clair Todibo için beklediği bonservis bedeleni yeniledi. İspanyol kulübü, Todibo için 25 milyon avro civarında ücret talep ediyor.Ocak 2019'da Barcelona'ya transfer olan Todibo, 2020 Ocak'ta Schalke'ye kiralandı.20 yaşındaki oyuncu için 20-25 milyon avro arasında bir gelir bekleyen Barcelona'nın, işini zorlaştıran şey ise koronavirüsün getirdiği mali zorluklar oldu.İspanyol kulübü, buna rağmen ilgili kulüplerle anlaşma sağlayabilir. Acil nakit ihtiyacı içinde olan Barça, Everton, Wolves, Milan, Atalanta gibi kulüplerle direkt satış ya da opsiyonlu satış üzerinden anlaşma sağlayabilir.