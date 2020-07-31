Bandırmaspor, Galatasaray'dan 2 transferi açıkladı!

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, transfer çalışmalarına 2 oyuncu ile start verdi.



Bordo - beyazlılar, Süper Lig takımı Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaştığını açıkladı.



Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;



"Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. Oyuncularımıza camiamıza hoş geldin diyor; birlikte nice şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyoruz."



