Bandırmaspor, Galatasaray'dan 2 transferi açıkladı!

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'dan yaptığı 2 transferi birden duyurdu.

Haber; Sporx.com
Bandırmaspor, Galatasaray'dan 2 transferi açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2020 15:06
TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırmaspor, transfer çalışmalarına 2 oyuncu ile start verdi.

Bordo - beyazlılar, Süper Lig takımı Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren ile anlaştığını açıkladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Transfer komitemiz, Galatasaray A.Ş.'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhan Evren ve 21 yaşındaki stoper mevkiinde görev yapan Gökay Güney ile satın alma opsiyonlarıyla birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadromuza katmıştır. Oyuncularımıza camiamıza hoş geldin diyor; birlikte nice şampiyonluklar yaşamayı temenni ediyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için