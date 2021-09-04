Bandırmaspor'da Pote ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forvet oyuncusu Mickael Pote ile yollar ayrıldı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mickael Pote ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Pote'ye bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.



