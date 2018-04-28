Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile aynı adı taşıyan 6 bin 3 metrelik pistte 51 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.
Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.41.498'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 1.41.677 ile ikinciliği elde etti.
Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.41.837'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.
TSİ 15.10'da başlayacak Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.41.498
2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.41.677
3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.41.837
4. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.41.911
5. Max Verstappen (Red Bull) 1.41.994
6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.42.490
7. Esteban Ocon (Force India) 1.42.523
8. Sergio Perez (Force India) 1.42.547
9. Nico Hulkenberg (Renault) 1.43.066
10. Carlos Sainz (Renault) 1.43.351
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