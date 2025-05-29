Haber Tarihi: 29 Mayıs 2025 18:50 - Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 18:50

Aziz Yıldırım aday olacak mı? 2025

Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti devam eden Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, Eylül ayında yapılmak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldı. Peki, Aziz Yıldırım aday olacak mı?

Aziz Yıldırım aday olacak mı? 2025
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Sarı-lacivertlilerde seçim kararı alınmasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Aziz Yıldırım'ın kararını verdiği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Aziz Yıldırım'ın kongrenin Haziran ayında yapılması durumunda aday olmayacağını Ali Koç'a ilettiği aktarıldı.

Aziz Yıldırım'ın seçimin Eylül ayında yapılmasının camiaya büyük zarar vereceğini düşündüğü kaydedildi.

BİR ARAYA GELDİLER

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım kısa süre önce bir araya gelmişti.

Fenerbahçe Kulübü de buluşmayı resmi olarak duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."



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