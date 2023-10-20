Avrupa Triatlon Kupası'nın heyecanı Alanya'dan sonra Mersin'de yaşanacak

Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, Cumartesi günü Mersin'de start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Triatlon Kupası'nın heyecanı Alanya'dan sonra Mersin'de yaşanacak
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20 Ekim 2023 15:00
Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, Cumartesi günü Mersin'de başlayacak.

Aynı zamanda Türkiye Kupası statüsünde de olan yarışta elit ve gençler kategorisinde sporcular mücadele edecek.

Avrupa Triatlon Kupası'nın ilk yarışına geçen hafta Alanya'da çıkan sporcular, bu hafta sonu da son yarışta Mersin'de ter dökecek. Organizasyonda ilk gün gençler kategorisindeki yarışlar yapılacak, ikinci gün ise elitler kategorisindeki sporcular mücadele edecek.

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