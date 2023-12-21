Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi takımları

Bugün Superliga'nın bencil ve elitist bir model olduğunu her zamankinden daha fazla hatırlıyoruz. Tamamen açık olmayan, her yıl yerel ligler aracılığıyla doğrudan erişim sağlanmayan her format kapalı bir modeldir. Avrupa futbolu zaten konuştu. Israr etmeyin.

Müsabakaların onaylanması için şeffaf, açık, objektif kurallar olmalı, sadece onaylamamak yeterli değil ve tüm sektör için eşit koşullar gerektiren objektif bir düzenleyici yapı olmalı, ancak bu FIFA ve UEFA liderlerinin özgür kriterlerine bırakılmamalı, çünkü bu hakim gücün kötüye kullanılması durumu olur.

Avrupa'nın önde gelen 12 takımı UEFA ve FIFA'dan bağımsızlık olarak Avrupa Süper Ligi adı altında alternatif bir "Şampiyonlar Ligi" kurmaya hazırlanıyor. UEFA'nın yaptırımlar uygulayacağını açıklayarak tepki gösterdiği Avrupa Süper Ligi'ne içerisinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Kulüpler Birliği de karşı çıktı.Avrupa kıtasında yer alan üst seviye 12 takımın UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek oluşturduğu yeni bir turnuva olan Avrupa Süper Ligi, daha büyük para ödüllerinin dağıtılacağı ve 10 takımdan iki ligin yer alacağı, üst turlarının ise Şampiyonlar Ligi'ne benzeyeceği bir organizasyon.: Önerilen lige, Avrupa futbolunun en büyük ve en başarılı kulüpleri davet edilecekti. Bu kulüpler arasında Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, Juventus ve diğerleri bulunuyordu.: Lig, katılımcı kulüpler arasında düzenlenecek maçlara dayanacaktı. Bu, mevcut ulusal liglerin ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yerine geçmesi anlamına gelecekti. Ancak, bu durum, yerel liglerin ve UEFA'nın mevcut organizasyonlarını tehdit eder nitelikteydi."Avrupa Süper Ligi" planları, futbolun rekabetçi doğasına, sporun temel prensiplerine ve yerel liglerin önemine aykırı olduğu gerekçesiyle büyük eleştirilere maruz kaldı. Taraftarlar, futbol yöneticileri, oyuncular ve hatta bazı hükümetler, bu planlara karşı çıkarak protestolar düzenledi.Büyük bir kamuoyu baskısı ve tepkisi üzerine, çeşitli kulüpler planları iptal etme kararı aldı. Katılımcı kulüpler arasında anlaşmazlık yaşandı, bazıları projeden çekildi ve sonunda Avrupa Süper Ligi planları, resmi olarak rafa kaldırıldı.Bu girişim, futbol dünyasında tartışmalara yol açtı ve futbolun temel değerleri ve organizasyonları konusunda derin bir tartışma başlattı.Premier Lig'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur, LaLiga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile Serie A'dan AC Milan, Inter Milan ve Juventus olmak üzere ilk 12 kulüp, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir hareketle 18 Nisan 2021'de başlayacak olan ayrılıkçı Süper Lig'e üye oldu.Real Madrid'den Florentino Perez ve Juventus'tan Andrea Agnelli'nin öncülük ettiği proje, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi organizatörleri olarak baskın rolünden duyulan hayal kırıklığı ve yarışmanın formatı ve gelir modelinden duyulan mutsuzluktan doğdu.Futbolun yönetim organları, taraftarlar ve politikacıların yoğun muhalefeti, kısa sürede bu kulüplerden dokuzunun projeden çekildiğini açıklamasına yol açtı ve sadece Real Madrid, Barcelona ve Juventus kamu destekçisi olarak kaldı.Süper Lig planlarını açıkladığında, rekabet olası UEFA yaptırımlarını önlemek için koruma talebiyle bir İspanyol mahkemesine dava açtı. Madrid'deki yargıç ihtiyati tedbir kararı verdi ve ardından davayı karara bağlaması için Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi.Ekim 2022'de Reichart liderliğindeki A22 Sports, daha açık bir format önererek Süper Lig'in yeniden lansmanını ve yeniden markalaşmasını başlattı.Reichart yaptığı açıklamada "Taraftarlar için tüm Süper Lig maçlarını ücretsiz yayınlayacağız. Futbolda kulüp gelirleri ve dayanışma ödemeleri garanti altında." dedi.