Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları perşembe günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor!
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17 Nisan 2024 12:35
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalistler perşembe belli olacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nde final heyecanı, 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da yaşanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçların programı şöyle:

Roma (İtalya)-Milan (İtalya) (1-0)

Atalanta (İtalya)-Liverpool (İngiltere) (3-0)

West Ham United (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Benfica (Portekiz) (1-2)

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