Haber Tarihi: 19 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 16:13

Avon iflas mı etti? Avon battı mı?

Avon, talk pudrasının kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. İşte detaylar…

Avon iflas mı etti? Avon battı mı?
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli kozmetik devi Avon Products, talk pudrası ürünlerinin kansere neden olduğu iddialarıyla karşılaştığı yüzlerce dava sonrasında iflas koruması için başvuruda bulundu. Şirket, İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında gerçekleştirdiği başvuruyla borç ve dava yükümlülüklerini düzenlemeyi hedefliyor.

YÜZLERCE DAVA İLE KARŞI KARŞIYA

Akdeniz Gerçek Gazetesi'nin haberine göre, son yıllarda Avon'a yönelik olarak ürünlerinde kullanılan talk pudrasının asbestle kirlenmesi ve bu nedenle kanser vakalarına yol açtığı iddialarıyla yaklaşık 200 dava açıldı. Bu davalar, Avon'un faaliyetlerini ciddi biçimde etkileyerek şirketi iflas başvurusuna zorladı. Avon'un başkanı John Dobell, iflas sürecinin şirketin varlıklarının değerini artıracağını ve yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan tanıyacağını ifade etti.

ULUSLARARASI BÜYÜME HEDEFİ

Avon CEO'su Christoph Neierinck, iflas sürecine rağmen uluslararası pazarlardaki büyümeyi hızlandırmayı ve doğrudan satış modelini modernize etmeye odaklanacaklarını vurguladı. Şirketin Kuzey Amerika'daki operasyonlarını 2016 yılında sonlandırmış olmasına rağmen, dünya genelinde doğrudan satış modeli ile faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

TAZMİNAT MİKTARLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçen yıl, Avon aleyhine açılan davalar sonucunda, şirket Arizonalı bir kadına 50 milyon dolar, Illinois'teki bir çalışana ise 24,4 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu davalar, ilaç devi Johnson & Johnson'ın da benzer suçlamalarla karşılaşmasının ardından gündeme geldi.

Avon, talk ürünlerinin kansere yol açtığı yönündeki iddiaları reddederek, yalnızca asbest içermediğinden emin olmak için test edilmiş kozmetik talk kullandığını savunuyor. Ancak açılan davalar ve büyük tazminat kararları, şirketi iflas koruması aramaya iten başlıca sebepler arasında yer aldı. Şirket başkanı, iflas ile ilgili, yükümlülüklerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağını söylüyor.

AVON HAKKINDA

Avon 1886 yılında David H. McConnell tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş olan bir doğrudan satış şirketidir. Günümüzde 100'den fazla ülkede 6 milyondan fazla bağımsız satış temsilcisi ile satış yapmaktadır. Yaklaşık yıllık cirosu 10 milyar dolardır. Türkiye pazarına 1993 yılında Eczacıbaşı ortaklığıyla girdi; 2003 yılında ise Avon Türkiye olarak yoluna devam etti.
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