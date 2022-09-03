Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında Abdülkadir Ömür ile ilgili konuştu.



Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.



Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok." açıklamasını yaptı.





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