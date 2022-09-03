Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür ile ilgili ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2022 00:15
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında Abdülkadir Ömür ile ilgili konuştu.

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.

Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok." açıklamasını yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ