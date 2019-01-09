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Atletico Madrid turu rövanşa bıraktı

Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Getafe ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid turu rövanşa bıraktı
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09 Ocak 2019 23:27
İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, deplasmanda Girona ile karşı karşıya geldi. İki ekip arasındaki mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Atletico Madrid'in tek golünü 9. dakikada Fransız yıldız Antoine Griezmann kaydetti.

Girona'nın tek golünü ise 34. dakikada Anthony Lozano attı.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ocak tarihinde oynanacak.



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