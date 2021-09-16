Atletico evinde Porto'ya diş geçiremedi

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Atletico Madrid ile Porto 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atletico evinde Porto'ya diş geçiremedi
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16 Eylül 2021 00:02
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Atletico Madrid ile Porto karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan maç başladığı gibi 0-0'lık skorla tamamlandı.

Baştan sona dengeli giden maçta ev sahibi Atletico Madrid favori olarak sahaya çıkmış olsa da Porto İspanyol rakibinin oyuna iyi karşılık verdi. Porto'nun 81'de Taremi ile bulduğu gol VAR'dan dönerken iki takım da puanları paylaştı.

Öte yandan maçın 90+5. dakikasında Porto'dan Mbemba kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.


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