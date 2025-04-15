Aston Villa - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Aston Villa - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Aston Villa - PSG maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi PSG ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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arı finale çıkmak için mücadele eden Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak.

Aston Villa - PSG maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan Aston Villa, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. Aston Villa Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor.

Fransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden PSG, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan PSG, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen PSG son 8'e kaldı.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins

PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola