Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 16:15 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 16:15

Aston Villa - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Aston Villa - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Aston Villa - PSG TRT 1 Tabii izle şifresiz | Aston Villa - PSG maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. 1 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında PSG ile karşılaşacak olan Aston Villa, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Aston Villa - PSG maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Aston Villa - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Aston Villa - PSG maçı canlı yayın izleme detayları...  

Aston Villa - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Aston Villa - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Abone Ol
Aston Villa - PSG maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

ASTON VILLA - PSG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



ASTON VILLA - PSG MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ASTON VILLA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi PSG ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak için mücadele eden Aston Villa ile Paris Saint-Germain kozlarını paylaşacak. Aston Villa - PSG maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA SON DURUM

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna direkt kalan takımlardan biri oldu. Topladığı 16 puanla lig aşamasını 8. sırada tamamlayan Aston Villa, son 16'da Club Brugge'ü eleyip çeyrek finale kaldı. Aston Villa Premier Lig'de 51 puanla 7. sırada yer alıyor.

PSG SON DURUM

Fransa Ligue 1'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluğunu ilan eden PSG, ligde sezona namağlup devam ediyor. Luis Enrique'nin ekibi 28 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 8'in dışında kalan PSG, lig aşamasını 15. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı. Şampiyonlar Ligi play-off'unda Brest'i, son 16'da ise Liverpool'u eleyen PSG son 8'e kaldı.

ASTON VILLA-PSG MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Rashford, Watkins

PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Aston Villa - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Aston Villa - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Aston Villa - PSG Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Aston Villa - PSG Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı! Bayern Münih Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!
Af yasası son dakika 2025: Bugün genel af yolda mı? | 10. yargı paketi meclisten geçti mi, maddeleri nedir? Gündem Af yasası son dakika 2025: Bugün genel af yolda mı? | 10. yargı paketi meclisten geçti mi, maddeleri nedir?
Göztepe'nin en kritik haftası Göztepe Göztepe'nin en kritik haftası
Aydınspor küllerinden doğdu Futbol Aydınspor küllerinden doğdu
Göztepe taraftarından, Cemil Tugay'a tepki Göztepe Göztepe taraftarından, Cemil Tugay'a tepki
Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programı açıklandı Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Altay, evinde umut arıyor TFF 2. Lig Altay, evinde umut arıyor
Menemen FK garanti peşinde TFF 2. Lig Menemen FK garanti peşinde
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Benfica'ya üçüncü Türk: Yunus Akgün!
2
Murat Sancak'tan transfer açıklaması: Deniz Dönmezer
3
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır açıklaması: "Ali Koç aradı"
4
Galatasaray'da İlkay yerine gündemde o var!
5
Fenerbahçe'nin Kostic için teklifi!
6
Eyüpspor'dan Berke Özer ve Galatasaray için açıklama!
7
Derrick Köhn'e Serie A'dan talip!

SON HABERLER