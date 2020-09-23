Arsenal Leicester'ı eleyerek tur atladı

Carabao Cup 3. Tur maçında Arsenal, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City'i 2-0'la geçerek tur atladı.

Arsenal Leicester'ı eleyerek tur atladı
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23 Eylül 2020 23:47
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup 3. Tur maçında Leicester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 1-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder karşılaşmanın kadrosunda yer almadı ve yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti.

İkinci yarıda Leicester'ın deneyimli isimlerinden Fuchs, 57. dakikada kenci kalesine topu göndererek Arsenal'i öne geçirdi. Kalan dakikalarda sahneye çıkan Nketiah 90'da farkı ikiye çıkararak sonucu 2-0 Arsenal lehine tescil etti.

Carabao Cup 4. Tur mücadelesinde ise Arsenal Lincoln City - Liverpool maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.



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