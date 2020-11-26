Arjantin Lig Kupası'nın adı Maradona oldu

Arjantin Lig Kupası'nın adı, Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrasında "Copa Diego Armando Maradona" olarak değiştirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arjantin Lig Kupası'nın adı Maradona oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2020 04:24
Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Armando Maradona'nın adını yaşatmak için ilk adımı attı ve Arjantin Lig Kupası'nın isminde değişikliğe gitti.

Yapılan resmi açıklamada ismi "Copa Liga Profesional" olan turnuvanın adının bundan böyle "Diego Armando Maradona Kupası" adıyla düzenleneceğini açıkladı. Halen devam eden Arjantin Lig Kupası'nın adının da bundan böyle bu isimle anılacağı belirtildi.

Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatı olmadan önce teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia La Plata da bu turnuvada mücadele veriyordu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için