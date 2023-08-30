Eski NBA oyuncusu Gilbert Arenas, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun takımdan ayrılabileceğini ima ederek, Kobe Bryant'ın 2007'de Los Angeles Lakers'a karşı "uyguladığı taktiğin aynısını" uyguladığını iddia etti.



Bucks'ın 2022-23 normal sezonunu Doğu Konferansı'nın 1. sırasında tamamladıktan sonra playoffların ilk turunda Miami Heat'e beş maçta elenmesiyle, Giannis'in takımdaki geleceği hakkında çeşitli söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı.



Giannis geçtiğimiz haftalarda takımın gelecekte "kendisiyle aynı frekansta" olmadığını düşündüğü an, ayrılma kararı alabileceğini net bir şekilde ifade etmişti.



Arenas ise, Giannis'in istediğini elde etmek için Bryant'ın 2007'deki stratejisini kullandığını şu şekilde açıkladı:



"Kobe'nin yaptığını yapıyor. 'Olayımız nedir? Sözleşmeyi imzalamadan önce aynı frekansta mıyız bilmek isterim. Allen Iverson ya da Charles Barkley gibi olmak istemiyorum! Yüzüğüm var evet, ama birden fazla kazanmayı hedefliyorum çünkü miras böyle oluşturuluyor. Yani imza atmadan önce, hepimizin aynı yönde ilerlemek istediğinden emin olmalıyım!' diyor.



Ve insanlar bunu unutuyor, Kobe 2007'de sözleşmesini uzattığında ve takım herkesi yolladığında, o da 'Takasımı istiyorum' demişti."



Kobe'nin 2007'de takasını istediği Lakers kadrosu, o dönemde 2006-07 sezonunu 42-40'lık bir dereceyle tamamlamış ve playoffların ilk turunda Phoenix Suns'a beş maçta elenmişti.



Bryant takas edilmek istediğini açıkça belirtmiş ve kendi iddiasına göre Chicago Bulls'a katılmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak sonunda Lakers'ın Pau Gasol takasını yapmasıyla, kalmaya karar vermişti.



