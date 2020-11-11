Arda Turan'dan Ali Eymen için bağış çağrısı

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı yaptı.

Haber; AA
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Arda Turan'dan Ali Eymen için bağış çağrısı
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11 Kasım 2020 16:32
Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, SMA hastası Ali Eymen için bağış çağrısı yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 2,5 yaşındaki Ali Eymen'i evinde ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Arda Turan, Ali Eymen'in tedavisi için gerekli yardımın sağlanması için taraftarlar başta olmak üzere herkese çağrıda bulundu.

Ali Eymen'e destek amacıyla imzaladığı formayı satışa çıkaran sarı-kırmızılı futbolcu, yardım yapılacak banka hesaplarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

 


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