Galatasaray'da Arda Turan'ın yeni teknik direktörü bekliyor...



Adana Demirspor maçında Torrent tarafından kadroya alınmadığı için taraftara veda edemeyen Arda Turan'ın oynamaması tartışmalara neden olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. Futbolu bırakma konusunda henüz karar vermedim. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" dedi.



Yıldız futbolcunun yeni teknik direktörü beklediği ve ona göre yol haritası çizeceği öğrenildi.



