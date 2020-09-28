Arap kulübü, Josef de Souza'yı geri çağırdı

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza için yaşanan "lisans" krizinde yeni gelişmeler yaşandı.

Haber; Sporx.com
Arap kulübü, Josef de Souza'yı geri çağırdı
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28 Eylül 2020 17:09
Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza için yaşanan kriz sonlanmıyor.

Oyuncuyu ve siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet eden Al Ahli kulübü, Josef de Souza'yı "haksız fesih" nedeniyle geri çağırdı. NTV'de yer alan habere göre Arap kulübü, Brezilyalı oyuncuya borcu olmadığını iddia ederek takıma katılmasını talep etti.

JOSEF DE SOUZA: "MAILLERİ NİYE PAYLAŞMIYORSUNUZ?"

Josef de Souza geçtiğimiz günlerde Arap kulübünün FIFA'ya başvurmasına tepki göstermişti.

Brezilyalı oyuncu, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef kulübü bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış ve geçici lisans için FIFA'ya başvuru yapmıştı.

 



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