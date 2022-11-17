Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'yi aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor.



Fenerbahçe , yaklaşık 45 günlük Dünya Kupası arasına Giresunspor yenilgisiyle ancak lider olarak girdi. Ligde 13 maça çıkan Jorge Jesus'un öğrencileri, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 29 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmaların 8'i Kadıköy'de, 5'i ise deplasmandaydı. Sarı-Lacivertliler'i aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe, bu kez daha fazla dış sahada olacak. Kanarya ilk olarak Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile rakip olacak. Sarı-Lacivertliler, lige ise Trabzonspor deplasmanıyla geri dönecek. Bu karşılaşma her iki takım için de son derece önemli. Fenerbahçe kaybederse, puan farkını 2'ye indiren Galatasaray 'a zirveyi kaptırabilir. Trabzonspor ise yenilmesi halinde Sarı-Lacivertliler'in tam 9 puan gerisine düşecek.



GAZİANTEP'TE NOKTALAYACAK



Fenerbahçe bu zorlu mücadelenin ardından Volkan Demirel'in Hatayspor'unu konuk edecek ve Antalya'ya gidecek. 18. haftada ise heyecan fırtınası yaşanacak, Kadıköy'de Türk futbolunun iki ezeli rakibi, Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus'un öğrencileri ligin ilk yarısını Gaziantep'te noktaladıktan sonra ikinci devreye de Ümraniyespor deplasmanında başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından ligdeki ilk 6 maçının 4'ünde rakiplerine konuk olacak. Bu periyot, Fenerbahçe'nin liderliğini perçinlemesi açısından son derece kritik olacak.



