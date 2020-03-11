Anthony Nwakaeme: "Kazanmaya devam etmeliyiz"

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Anthony Nwakaeme: 'Kazanmaya devam etmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2020 22:45
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Nijeryalı oyuncu, "Bizim için çok önemli bir 3 puan. Kazanmaya devam etmeliyiz. Böyle rakiplere karşı oynamak zordur, rakibinmiz son dönemlerde sıkıntılı bir dönem geçiriyordu. Böyle takımların sahalarında oynamak her zaman zordur. Buraya geliş amacımız 3 puandı. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız." dedi.

Taraftarlara mesaj yollayan 30 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımız hangi deplasman maçı olursa olsun gelip destek veriyorlar. Biz burada taraftarlarımız adına, onlara mutluluk verebilmek adına çalışıyoruz. Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için