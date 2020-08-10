Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in bonservisi için pazarlığa oturduğu Antalyaspor'la anlaşma sağlayamadı.





Akdeniz ekibi, oyuncu

için 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan

yüzde 20 pay talep etti.

Fenerbahçe, hem bonservis bedelinin hem de satıştan payın yüksek olduğunu belirterek masadan kalktı.



Sarı-lacivertlilerin, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sıcak baktığı, satıştan payın ise yüzde 15 olmasını istediği öğrenildi. 21 yaşındaki Doğukan Sinik hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.