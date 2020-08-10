Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in bonservisi için pazarlığa oturduğu Antalyaspor'la anlaşma sağlayamadı.
Akdeniz ekibi, oyuncu için 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Fenerbahçe, hem bonservis bedelinin hem de satıştan payın yüksek olduğunu belirterek masadan kalktı.
Sarı-lacivertlilerin, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sıcak baktığı, satıştan payın ise yüzde 15 olmasını istediği öğrenildi. 21 yaşındaki Doğukan Sinik hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.
Akdeniz ekibi, oyuncu için 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Fenerbahçe, hem bonservis bedelinin hem de satıştan payın yüksek olduğunu belirterek masadan kalktı.
Sarı-lacivertlilerin, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sıcak baktığı, satıştan payın ise yüzde 15 olmasını istediği öğrenildi. 21 yaşındaki Doğukan Sinik hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.