Antalyaspor fiyatı düşürmedi, Fenerbahçe vazgeçti

Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in bonservisi için Antalyaspor ile uzlaşamadı, işte yaşananlar...

Haber; Sabah
Antalyaspor fiyatı düşürmedi, Fenerbahçe vazgeçti
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10 Ağustos 2020 10:44
Fenerbahçe, Doğukan Sinik'in bonservisi için pazarlığa oturduğu Antalyaspor'la anlaşma sağlayamadı.

Akdeniz ekibi, oyuncu için 2 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Fenerbahçe, hem bonservis bedelinin hem de satıştan payın yüksek olduğunu belirterek masadan kalktı.

Sarı-lacivertlilerin, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sıcak baktığı, satıştan payın ise yüzde 15 olmasını istediği öğrenildi. 21 yaşındaki Doğukan Sinik hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.
 



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