Andrew Robertson: "Hataya yer yok"

Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Andrew Robertson, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Andrew Robertson: 'Hataya yer yok'
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12 Aralık 2021 18:05
Liverpool'un sol bek oyuncusu Andrew Robertson, Premier Lig şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Robertson yaptığı açıklamada, "Hata yapma şansımızın olmadığını biliyoruz. Manchester City bizden önce oynadı, Wolverhampton maçında önemli bir üç puan aldıklarını biliyorduk ve onlara baskı yapmaya devam etmek önemliydi. Neyse ki kazanarak bunu başardık." dedi.

Oyuncu ayrıca, "Manchester City ve biz daha önce şampiyonluk için mücedele ettik. Chelsea, Tuchel'in gelişiyle birlikte çok iyi bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.

Robertson, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 17 maçta, 5 asist yapma başarısı gösterdi.


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