Andrew Robertson: 'Hataya yer yok'

Liverpool'un sol bek oyuncusu Andrew Robertson, Premier Lig şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Robertson yaptığı açıklamada, "Hata yapma şansımızın olmadığını biliyoruz. Manchester City bizden önce oynadı, Wolverhampton maçında önemli bir üç puan aldıklarını biliyorduk ve onlara baskı yapmaya devam etmek önemliydi. Neyse ki kazanarak bunu başardık." dedi.



Oyuncu ayrıca, "Manchester City ve biz daha önce şampiyonluk için mücedele ettik. Chelsea, Tuchel'in gelişiyle birlikte çok iyi bir performans sergiledi." ifadelerini kullandı.



Robertson, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 17 maçta, 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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