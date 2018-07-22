  •  
    Beşiktaş'ın listesindeki kaleci için flaş açıklama
  •  
    Xavi, Beşiktaşlı yıldızın transferi için devrede!
  •  
    Süper Lig'e transferi AN meselesi! Bedavaya...
  •  
    Galatasaray'dan sürpriz Robinho hamlesi var!
  •  
    İşte Damien Comolli'nin Barcelona'ya teklifi!..

Anderlecht'ten Najar için Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın sağ bek adaylarından Andy Najar için Anderlecht Sportif Direktörü Devroe'den ilginç bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Anderlecht'ten Najar için Beşiktaş açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 13:08
Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Andy Najar için Belçika'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Anderlecht forması giyen Andy Najar hakkında kulübün sportif direktörü Luc Devroe açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının Najar hakkında çıkan transfer iddialarını sormasının üzerine Luc Devroe, ''Najar, hiçbir takım için Türkiye'de sağlık kontrollerine girmedi. Ya da çok hızlı bir şekilde gidip geldi çünkü ben onu her gün görüyorum'' ifadelerini kullandı.

Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için