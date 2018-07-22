Anderlecht'ten Najar için Beşiktaş açıklaması

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Son dönemde adıile anılaniçin Belçika'dan sürpriz bir açıklama geldi.Anderlecht forması giyen Andy Najar hakkında kulübün sportif direktörü Luc Devroe açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının Najar hakkında çıkan transfer iddialarını sormasının üzerine Luc Devroe,ifadelerini kullandı.Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.