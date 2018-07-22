Anderlecht'ten Najar için Beşiktaş açıklaması

Son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Andy Najar için Belçika'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Anderlecht forması giyen Andy Najar hakkında kulübün sportif direktörü Luc Devroe açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının Najar hakkında çıkan transfer iddialarını sormasının üzerine Luc Devroe, ''Najar, hiçbir takım için Türkiye'de sağlık kontrollerine girmedi. Ya da çok hızlı bir şekilde gidip geldi çünkü ben onu her gün görüyorum'' ifadelerini kullandı.
Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Anderlecht forması giyen Andy Najar hakkında kulübün sportif direktörü Luc Devroe açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının Najar hakkında çıkan transfer iddialarını sormasının üzerine Luc Devroe, ''Najar, hiçbir takım için Türkiye'de sağlık kontrollerine girmedi. Ya da çok hızlı bir şekilde gidip geldi çünkü ben onu her gün görüyorum'' ifadelerini kullandı.
Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen Najar, Anderlecht'te 134 maça çıkarken, 14 gol atıp 14 de asist yapma başarısı gösterdi. Bonservis bedeli 3 milyon euro olarak gösterilen 1.71 boyundaki oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın