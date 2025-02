Anderlecht - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle: TRT 1 Canlı İzle

ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe Lotto Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Degreef, Strooykens, Huerta, Vasquez.İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri.Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak. Play-off turu ilk maçında Kadıköy'de ağırladığı rakibini 3-0 ile geçen Fenerbahçe, tur için mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak. Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek. Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaleci Dominik Livakovic yer almadı. Bu isimlerin dışında transferi gündemde olan Cengiz Ünder ve gribal enfeksiyon yaşayan Allan Saint-Maximin de kadroya alınmadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun.Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı. İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Anderlecht ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 284. karşılaşmasını oynayacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 283 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 60 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 386 kez havalandırırken, kalesinde 402 gol gördü.Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 29 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 10 da beraberlik yaşadı.