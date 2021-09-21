Ancelotti iki yılda bir Dünya Kupası'na karşı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, son günlerin tartışma konusu olan iki yılda bir Dünya Kupası düzenleme konusuyla ilgili konuştu.



İlk olarak Arsene Wenger'in ortaya attığı konuyla ilgili görüşlerini aktaran Ancelotti, "Problem iki senede bir Dünya Kupası düzenlemek değil, maç programlarında ciddi bir sorunumuz var. Sezon içinde pek bir anlam ifade etmeyen maçlar oynayabiliyoruz. Oyuncular üzerinde çok büyük bir maç ritmi yükü bulunuyor. FIFA ve UEFA önce bunları çözmeli" diyerek tarafını belli etmiş oldu.



FIFA'da gelişim direktörlüğü görevi yapan Wenger, futbol üzerindeki eğlence unsurunu ve kalitesini artırarak Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması gerektiği önerisini ortaya atmıştı.



Bu öneriyle ilgili şu ana kadar yorum yapan isimlerden UEFA Başkan Yardımcısı Zbigniew Bonek, eski Fransa Milli Takım hocası Raymond Domenech, Manchester City yöneticisi Ferran Soriano, Barcelonalı Sergio Busquets gibi isimler iki yılda bir Dünya Kupası fikrini desteklemediklerini açıklamıştı.



