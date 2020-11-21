Altınordu kazandı, maç fazlasıyla lider oldu

1. Lig'in 10. haftasında Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
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Altınordu kazandı, maç fazlasıyla lider oldu
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21 Kasım 2020 15:29
TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

Altınordu'nun golü 4. dakikada Furkan Çil'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altınordu puanını 20'ye yükseltti. İstanbulspor ise 17 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise aynı haftada sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.



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