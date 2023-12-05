Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi, yükselecek mi 2023

"Altın fiyatları düşer mi, yükselecek mi?" araştırmaları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Önceki haftalarda rekor kıran gram altın için yeni bir tahminde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, yeni senaryoyu açıkladı. Peki altın düşer mi, yükselir mi? İşte İslam Memiş'in dolar ve altın için yeni tahmini...Altın fiyatları tarihi rekor kırdığı dünkü rakamlarının bir hayli gerisinde işlem görmeye başladı.Altın fiyatları dün tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Hem ons hem de gram altın tarafında rekor görüldü. Gram altın 1928 liraya çıkarken ons altın da 2148 dolara kadar tırmandı.Dünkü sert yükseliş hareketinin ardından hızlı düzeltme yaşandıABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını sonlandırdığını ve bundan sonraki süreçte 2024 yılının ilk 6 ayı içinde faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsü altın fiyatlarına rekor getirmişti.Ons altın güne 2027 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2026 dolar, en yüksek de 2041 dolar seviyesi görüldü.Gram altın ise 1884 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1883 lira, en yüksek 1898 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1890 liradan alıcı buluyor.Gram altın kur ve ons altının yukarı yönlü fiyatlama isteğinin etkisi ile birlikte 1850TL seviyesi üzerinde tutunurken yeni haftaya 1857TL seviyesinde fiyatlama ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta %2'ye yakın prim kaydeden gram altında görünümün ay sonuna kadar korunması beklenebilir. ABD'de faiz indirimlerinin beklenenden önce olabileceğine dair verilerTeknik olarak ilk direnç seviyesi 1870TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1875TL ve 1880TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1865TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1860TL ve 1855TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacakBozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."