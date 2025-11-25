Altay'da Gnanduillet telaşı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bir FIFA dosyası daha kapıya dayandı.Görevde oldukları süreçte ilk olarak eski yabancı oyunculardan Alhassan'ın Nijerya'daki kulübü Kano Pillars'a 70 bin euro yetiştirme bedeli borcunu ödeyen, daha sonra Bosna Hersekli Edin Cocalic ve Brezilyalı Mossoro ile el sıkışarak iki oyuncunun alacaklarını taksitlendirerek puan silme cezalarını önleyen Sinan Kanlı başkanlığındaki Altay yönetimi şimdi de Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le pazarlık masasına oturacak. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonunun ilk devresinde 15 maçta 306 dakika oynayıp 2 gol atan Gnanduillet'in kulüpten 375 bin euro alacağı olduğu bildirildi. Siyah-beyazlılar, cuma gününe kadar oyuncuyla uzlaşma sağlamazsa FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak.Altay, bu dosyadan sonra küme düşürülme talebiyle açılan Brezilyalı William Amorim davasını çözmeye çalışacak. Geçen sezon Amorim'e olan ödemelerini yapmaması nedeniyle 2'nci Lig'de 6 puanı silinen siyah-beyazlılar, bu sezon da oyuncuyla anlaşamazsa küme düşürülmeye varacak yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Altay formasıyla 2020-21'de 1'inci Lig'de 2, kupada 1 maçta toplam 152 dakika oyunda kalan Amorim 465 bin euro alacaklı durumda.Altay'a son olarak eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'ın 500 bin euro alacağı nedeniyle FIFA'dan yeni bir dosya geldiği öğrenildi. Stachowiak'ın alacağı ödenene kadar kulübün transfer yasağının süreceği belirtildi. Polonyalı file bekçisi de 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de sadece 4 müsabakada görev yaptı. Altay'ın tüm bu dosyalardan puan silme ve küme düşürmeye kadar ceza alma tehlikesi var. Öte yandan valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasına şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon TL bağış yapıldığı kaydedildi. Kampanyaya en büyük desteği eski başkanlardan Ahmet Taşpınar'ın verdiği bildirildi.