25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Altay'da Gnanduillet telaşı

Altay, eski oyuncularına olan yüksek borçları nedeniyle FIFA'dan puan silme ve küme düşürme cezalarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşıyor.

Altay'da Gnanduillet telaşı
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da bir FIFA dosyası daha kapıya dayandı.

Görevde oldukları süreçte ilk olarak eski yabancı oyunculardan Alhassan'ın Nijerya'daki kulübü Kano Pillars'a 70 bin euro yetiştirme bedeli borcunu ödeyen, daha sonra Bosna Hersekli Edin Cocalic ve Brezilyalı Mossoro ile el sıkışarak iki oyuncunun alacaklarını taksitlendirerek puan silme cezalarını önleyen Sinan Kanlı başkanlığındaki Altay yönetimi şimdi de Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le pazarlık masasına oturacak. İzmir temsilcisinde 2020-21 sezonunun ilk devresinde 15 maçta 306 dakika oynayıp 2 gol atan Gnanduillet'in kulüpten 375 bin euro alacağı olduğu bildirildi. Siyah-beyazlılar, cuma gününe kadar oyuncuyla uzlaşma sağlamazsa FIFA'dan 6 puan silme cezası alacak.

AMORİM DOSYASI ÇOK KRİTİK

Altay, bu dosyadan sonra küme düşürülme talebiyle açılan Brezilyalı William Amorim davasını çözmeye çalışacak. Geçen sezon Amorim'e olan ödemelerini yapmaması nedeniyle 2'nci Lig'de 6 puanı silinen siyah-beyazlılar, bu sezon da oyuncuyla anlaşamazsa küme düşürülmeye varacak yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Altay formasıyla 2020-21'de 1'inci Lig'de 2, kupada 1 maçta toplam 152 dakika oyunda kalan Amorim 465 bin euro alacaklı durumda.


SON DARBE STACHOWIAK'TAN

Altay'a son olarak eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'ın 500 bin euro alacağı nedeniyle FIFA'dan yeni bir dosya geldiği öğrenildi. Stachowiak'ın alacağı ödenene kadar kulübün transfer yasağının süreceği belirtildi. Polonyalı file bekçisi de 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de sadece 4 müsabakada görev yaptı. Altay'ın tüm bu dosyalardan puan silme ve küme düşürmeye kadar ceza alma tehlikesi var. Öte yandan valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasına şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon TL bağış yapıldığı kaydedildi. Kampanyaya en büyük desteği eski başkanlardan Ahmet Taşpınar'ın verdiği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
