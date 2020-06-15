Ali Koç'tan Nihat Özdemir'e: 'Zavallı bir söylem'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Nihat Özdemir'in 2010-11 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamalar üzerine çıkan tartışmaların ardından yaşananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.



Ali Koç, Nihat Özdemir'in kendilerine yönelik "Başarısızlıklarını örtmek için" şeklindeki ifadesine cevap verdi ve, "Bir TFF başkanının bir kulübün iç meselelerine böyle dahil olması... Bu çok zavallı bir söylemdir" dedi.



FB TV'de canlı yayına çıkan Ali Koç, "Çok çok kötü yazılmış bir açıklama girdi Nihat Özdemir TFF'nin sitesine. Üzücü, çaresizlikle, beceriksizlikle, alelacele bir şekilde, 1 saat 10 dakika sonra alelacele yapmışlar... Sanki sadece Fenerbahçe bunu böyle yorumlamış, fırsatçılık yapmış gibi gösteriyor. Bu çok zavallı bir söylemdir, bir TFF başkanının bir kulübün iç meselelerine böyle dahil olması. Biz sosyal medyaya göre hareket etsek, o gece açıklamayı girerdik. Kendileri hakkında sosyal medyada bir şey çıkınca hop oturup, hop kalkıyorlar, çok kişiyi o nedenle işten çıkarmışlardır, yani sosyal medyayı bizden çok daha ciddiye alıyorlar." ifadelerini kullandı.



Nihat Özdemir'in, 2010-11 sezonu şampiyonluğu için çok basit bir cevap vermesi gerektiğini belirten başkan, "Tüm tartışmalara son vermek adına, camiamızı rahatlatmak adına sordum, sayın Nİhat Özdemir dedim, '2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?' Bu basit bir soru. Ben onun yerinde olsam tabii ki Fenerbahçe derim ve kökünden bunu keserim. TFF Yönetim Kurulu, TFF Etik Kurulu, UEFA tescillemiş, daha konuşacak bir şey yok, gidilecek bir merci de yok. O gün verdiğiniz mücadeleyi inkar mı ediyorsunuz, başında bulduğunuz kurumun verdiği kararları ret mi ediyorsunuz, nedir? Çıkın ve Fenerbahçe kumpas mağdurudur, taraftarıyla, yönetimizle, futbolcularıyla verdiği mücadeleyle o senenin şampiyonudur deyin. Beni hayretlere düşürdü Nihat Özdemir." dedi.



