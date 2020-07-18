Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a mesaj

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a mesaj
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18 Temmuz 2020 14:26
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu ve Aziz Yıldırım hakkında da konuştu

Aziz Yıldırım'a davette bulunan Ali Koç, "Umarım mali genel kurula gelir" sözlerini kullandı. İşte Ali Koç'un ifadeleri...

DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

"Aziz Yıldırım'ın desteğine çok ihtiyacımız vardı. Federasyona gidip geldi, görüşmeleri oldu. Biz o görüşmelerden hiç geri bildirim alamadık. Destek aldık mı onu da bilmiyorum. Federasyon başkanıyla olan yakın sohbetlerinde Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar dile getirildi mi bilmiyorum. Bize rehberlik yapacağı çok konu vardı"

UMARIM MALİ GENEL KURULA GELİR

"Biz hep varız, her zaman varız. Her türlü desteğe, öneriye, yönlendirmeye... Aziz Yıldırım, mali genel kurula gelip bazı açıklamalar yapacakmış. Umarım gelir. Hep istedim. Seçilmeden önce de hep istedim."



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