Ali Çetin: "Koronavirüs testim pozitif çıktı"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Çetin: 'Koronavirüs testim pozitif çıktı'
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21 Kasım 2020 14:48
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

AA muhabirine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını söyleyen Çetin, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini aktardı.



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