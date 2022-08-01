Lokomotiv Moskova formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Alexis Beka Beka'nın yeni adresi belli oldu.



Fransız ekibi Nice, başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Nice oyuncu için Moskova ekibine 13 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da ekstra ücret ödeyecek.



Başarılı oyuncu ile Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyordu.





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