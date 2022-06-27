ALEX TEIXEIRA'YA BİLGİLENDİRME YAPILDI

HANGİ ÜLKELERDEN TRANSFER TEKLİFİ VAR?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak; geçen sezon beklentilerin altında kalan Alex Teixeira ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya birkaç ülkeden teklif geldi.Ahmet Nur Çebi yönetiminin 3.2 milyon Euro'luk maliyeti sebebiyle yolları ayırmayı planladığı oyuncuya bu konuda bilgilendirme yapıldı.Menajeri aracılığıyla yeni kulüp bulmak için çalışmalarda bulunan Teixeira'ya Katar, Arabistan ve Çin'den 5 milyon Euro maaşlı teklifler var.Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. 2.9 milyon Euro değer biçilen Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda oynamıştı.